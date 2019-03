Opfer am Boden geboxt und getreten: Zeugen eilen zur Hilfe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Westerburg (dpa/lrs) - Mutige Zeugen sind in Westerburg (Westerwaldkreis) bei einer Schlägerei dazwischengegangen und haben so einem am Boden liegenden Verletzten geholfen. Zwei Männer hätten am Donnerstagabend auf einen 42-Jährigen eingeschlagen, teilte die Polizei in Montabaur mit. Einer der Täter habe den bereits am Boden liegenden Mann sogar getreten. Vier Zeugen gingen dazwischen, die Täter flohen. Der 42-Jährige blutete stark im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Streit sei es vermutlich um eine Angehörige des Opfers gegangen, hieß es bei der Polizei.