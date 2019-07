Betrunkener 46-Jähriger fährt mit Auto zur Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Westerburg (dpa/lrs) - Ein 46-Jähriger hat in Westerburg (Westerwaldkreis) eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet - und ist dafür betrunken mit dem Auto zur Polizei gefahren. Der Mann sei während eines Streits auf einem Campingplatz geschlagen worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Bei der Aufnahme der Anzeige habe ein Beamter am Donnerstagabend den Alkohol gerochen. Ein Test ergab demnach einen Wert von über zwei Promille. Der 46-Jährigen muss nun mit einer Anzeige rechnen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizeidienststelle habe er im Anschluss zu Fuß verlassen, hieß es.