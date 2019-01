Nur mit gezogener Waffe zu stoppen: Mann randaliert zuhause

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Westendorf (dpa/lby) - Nur mit gezogener Schusswaffe haben Polizisten einen Randalierer in der Wohnung seiner Eltern in Westendorf (Landkreis Ostallgäu) beruhigen können. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Eltern am Vorabend den Notruf gewählt, da ihr erwachsener Sohn sie zu Hause angriff und in der Wohnung randalierte. Auch die alarmierten Beamten bedrohte der junge Mann mit einem Messer und einer Eisenstange. Erst nachdem die Polizisten drohten, ihre Waffen zu benutzen, gab der Mann auf. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, um zu klären, warum er derart ausgerastet war. Über die Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt.