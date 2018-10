19-Jähriger attackiert 29-Jährigen mit Machete

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wertheim (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger hat auf einem Supermarktparkplatz in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) einen 29-Jährigen mit einer Machete attackiert. Das Opfer wurde am Arm verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn mitteilten. Nach der Tat am Samstagnachmittag wurde der 19-Jährige festgenommen. Beide Männer seien Asylbewerber, hieß es.