Linienbusse und Auto vermutlich im Vorbeifahren beschossen

Wernigerode (dpa/sa) - Die Polizei in Wernigerode sucht nach einem Schützen, der auf vorbeifahrende Autos schießt. In den vergangenen zwei Wochen wurden bei zwei Linienbussen und einem Auto jeweils ungewöhnliche Schäden entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Fahrzeuge waren alle rund um den Miniaturenpark unterwegs, als sie beschädigt wurden. So zersprang am Montag bei einem mit Fahrgästen besetzten Linienbus die Frontscheibe. Zudem hatte der Wagen zwei Lackschäden. Auch die anderen beiden Fahrzeuge wiesen ähnliche Beschädigungen auf.

Nach den bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Fahrzeuge im Vorbeifahren von Projektilen getroffen wurden. Es sei wahrscheinlich, dass der bisher noch nicht ermittelte Täter von verschiedenen Standorten aus schoss. Die Ermittler suchen jetzt nach möglichen weiteren Opfern. Wer den Verdacht hegt, auch sein Fahrzeug könnte beschossen worden sein, soll sich bei der Polizei melden.