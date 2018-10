Rund 2000 Quadratmeter Wald in Werdau abgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Werdau (dpa/sn) - Im Landkreis Zwickau hat ein Unbekannter illegal abgelagerten Müll angezündet und dadurch einen Wald in Brand gesteckt. Das Feuer sei am Donnerstag in Werdau außer Kontrolle geraten, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Rund 2000 Quadratmeter Waldfläche gingen in Flammen auf, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.