Raubüberfall auf Spielhalle

Wennigsen (dpa/lni) - Drei Maskierte haben eine Spielhalle in der Region Hannover überfallen und die Angestellte mit einer Waffe bedroht. Die Täter hatten die Spielhalle in Wennigsen in der Nacht zum Samstag betreten und das Opfer mutmaßlich mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Unbekannten verstauten Geld aus der Kasse und den Wechselautomaten in einer Plastiktüte und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos.