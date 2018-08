Toter in Weißwasser: Haftbefehl wegen Mordverdachts

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißwasser (dpa/sn) - Einen Tag nach dem Fund eines Toten in Weißwasser ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Görlitz am Freitag mitteilten, handelt es sich dabei um einen 25-Jährigen. Der Mann war am Vortag festgenommen worden, weil er die Reifen von mindestens 14 Autos zerstochen hatte. In der ersten Befragung zu den Sachbeschädigungen habe der Deutsche angegeben, einen Bekannten umgebracht zu haben. Polizeibeamte hatten daraufhin die Leiche eines 38-Jährigen in dessen Wohnung gefunden.

Die Obduktion ergab, dass der Mann durch massivste Gewalteinwirkung gestorben ist. Laut Polizei soll der Tatverdächtige das Opfer mit einem Hammer am Kopf und mit einem Messer am Hals und im Oberkörperbereich tödlich verletzt haben.

Den Ermittlungen zufolge kannten sich das Opfer und der 25-Jährige, der zum Tatzeitpunkt betrunken und wegen geringerer Delikte polizeibekannt war. Das Motiv war noch unklar.