Polizisten entdecken Cannabisplantage per Zufall

Weißwasser (dpa/sn) - Eher zufällig haben Polizisten eine Hanfplantage in Weißwasser (Landkreis Görlitz) entdeckt. Die Beamten waren am Montag zu einem Einbruch in einer Gartenlaube gerufen worden, wie die Polizei am Dienstag in Görlitz mitteilte. Dabei entdeckten sie auf dem Nachbargrundstück hinter der Folie eines Gewächshauses ein "verdächtiges" Blatt. Bei der Durchsuchung stießen sie auf 15 ausgewachsene Cannabispflanzen, die zwischen Gurken und Tomaten versteckt waren. Zudem fanden sie einige Säcke schon getrockneter Blätter sowie Blüten in der Gartenlaube des 63-Jährigen. Alle Pflanzen und die Ernte wurden sichergestellt, wie die Polizei mitteilte.