Mann in Weißwasser tot aufgefunden: 27-Jähriger in Haft

Weißwasser (dpa/sn) - Nach dem Tod eines 69-Jährigen in einer Wohnung in Weißwasser (Landkreis Görlitz) hat die Polizei einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Dieser soll am Dienstagnachmittag mehrfach mit einem Messer auf den ihm bekannten Älteren eingestochen haben, nachdem dieser eingeschlafen war, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Anschließend habe der junge Mann die Wohnung verlassen und die Tatwaffe entsorgt. Nur wenige Stunden später meldete sich der 27-Jährige allerdings bei der Polizei und zeigte den Beamten auch den Ort, wo er die Tatwaffe versteckt hatte.

Der Ermittlungsrichter erließ noch am Mittwoch Haftbefehl wegen Mordes. Zudem wurde eine für Donnerstag geplante Obduktion des 69-Jährigen angeordnet.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wird der 27-Jährige verdächtigt, den Rentner "heimtückisch und aus Habgier" getötet zu haben. Bei seiner Festnahme habe der Mann einen höheren Bargeldbetrag bei sich gehabt. Das Motiv der Tat ist bisher noch unklar.