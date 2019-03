Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißwasser (dpa/sn) - Ein 14-Jähriger hat in Weißwasser (Kreis Görlitz) einer Polizistin mehrere Fausthiebe versetzt. Zudem habe er die Beamtin und deren Kollegen beleidigt und bedroht, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Polizisten hatten am Freitagabend eine Gruppe um den Jugendlichen an der Skaterbahn in Weißwasser kontrolliert. Dabei sei der junge Mann handgreiflich geworden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.