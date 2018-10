Totes Baby: Noch kein Treffer bei zweitem Gentest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißenfels (dpa/sa) - Rund anderthalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Babys in Weißenfels sucht die Polizei weiter nach dem entscheidenden Hinweis auf die Mutter. Seit Mai dieses Jahres läuft ein zweiter Gentest, dem sich mehr als 2000 Frauen unterziehen müssen. "Wir haben noch keinen Treffer", sagte Jürgen Neufang von der Staatsanwaltschaft in Naumburg der Deutschen Presse-Agentur. Der Test und die Auswertung aller Proben werde voraussichtlich noch mindestens bis Ende des Jahres dauern. Die Babyleiche war Ende April 2017 in Weißenfels entdeckt worden. Der kleine Körper wies Spuren massiver Gewalteinwirkung auf.