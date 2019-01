Bundespolizei findet gestohlenen Radlader aus Mainz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißenberg (dpa/sn) - Auch Baumaschinen sind vor Diebstahl nicht mehr sicher: Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle nahe von Weißenberg (Ostsachsen) einen Radlader gefunden, der vor einigen Tagen in Mainz gestohlen wurde. Wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Donnerstag mitteilte, war der Bagger im Wert von rund 30 000 Euro am Mittwoch auf einem in Richtung Polen fahrenden Transporter versteckt. Der Fahrer, ein 40 Jahre alter Pole, gab an, den Radlader in Frankreich gekauft zu haben. Allerdings konnte er weder einen Kauf- noch einen Eigentumsnachweis vorlegen. Er kam in Untersuchungshaft.