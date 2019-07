Falsche Polizisten überfallen Geldtransporter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weingarten (dpa/lsw) - Zwei Männer - möglicherweise in Polizeiuniform - haben am Montagnachmittag laut Polizei an der Autobahn 5 einen Geldtransporter überfallen. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens wurden ihren Angaben zufolge auf der Autobahn bei Weingarten (Kreis Karlsruhe) von einem silbergrauen Fahrzeug mit Polizei-Leuchtschrift im Heck angehalten. "In der Folge bedrohten die Unbekannten, die anscheinend mit blauen Polizeiuniformen bekleidet waren, die Security-Mitarbeiter mit Schusswaffen und forderten sie auf, Geld herauszugeben", hieß es in der Pressemitteilung der Polizei. Danach flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.