Betrugsversuche: Gewinne, Feuerwehr und falsche Enkel

Gotha/Weimar (dpa/th) - Nach mehreren Täuschungsversuchen per Telefon in verschiedenen Regionen Thüringens hat die Polizei vor neuen Betrugsmaschen gewarnt. Im Landkreis Gotha, Ilm-Kreis, in Eisenach und im Wartburgkreis gaben sich Kriminelle zuletzt als Feuerwehrmitarbeiter am Telefon aus, wie etwa die Polizei in Gotha am Freitag mitteilte. Potenziellen Opfern erzählten sie, dass wegen eines Bombenfundes eine Evakuierung anstehe und die Feuerwehr während dieser Zeit Wertsachen aufbewahre.

In Lehesten (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) wollten Betrüger wiederum einer 85-Jährigen am Telefon weiß machen, sie habe bei einem Gewinnspiel gewonnen, müsse aber selbst 900 Euro bezahlen. Auch in Jena versuchten Unbekannte mit eine ähnlichen Masche ihr Glück bei einem 65-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

In Weimar setzten Betrüger am Donnerstag auf den klassischen "Enkeltrick", bei dem sie sich am Telefon als Verwandte der Angerufenen ausgaben und versuchten, Geldbeträge im fünfstelligen Bereich zu erschleichen. Auf ähnliche Weise wollten Anruferinnen in Bad Salzungen am Donnerstag in zwei Fällen Geld ergaunern. In keinem Fall kam es jedoch zu finanziellem Schaden. Die Polizei warnte aber davor, Geld oder sensible Daten an Unbekannte weiterzugeben.