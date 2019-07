Mann sticht auf Ehefrau ein: Lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weilburg (dpa/lhe) - Ein Mann hat in einer Asylbewerberunterkunft in Weilburg mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen und diese schwer verletzt. Die 24-Jährige schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei in Wiesbaden am Dienstag mit. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr 32 Jahre alter Ehemann wurde am Tatort festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Nach den ersten Ermittlungen hatte sich das Paar in der Unterkunft im Ortsteil Waldhausen vor der Tat am Montagvormittag gestritten.