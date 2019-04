Beziehungsstreit endet hinter Gittern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weiden in der Oberpfalz (dpa/lby) - Nach einem nächtlichen Streit mit ihrem Lebensgefährten ist eine Frau hinter Schloss und Riegel gelandet. Die 31-Jährige kam wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau soll in einer Wohnung in Weiden in der Oberpfalz mit einem Messer auf ihren 29 Jahre alten Partner losgegangen sein. "Sie war der aktive Teil in dem System", sagte ein Sprecher. Über das Motiv und den Hergang schweige die Beschuldigte aber. Bei der Eskalation seien beide Kontrahenten in der Nacht zum Freitag leicht verletzt worden.