Arbeiter finden menschliche Oberschenkelknochen in Hagen

Hagen (dpa/lnw) - Bei Bauarbeiten in der Nähe des Hagener Hauptbahnhofs haben Arbeiter an einem Hang menschliche Knochen gefunden. Nach Informationen der Polizei werde der Fund jetzt von der Rechtsmedizin untersucht. Es handele sich nicht um ein komplettes Skelett, sondern um Oberschenkelknochen, an denen noch Kleidungsreste hingen, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Ermittlungen zum möglichen Alter, Geschlecht, Identität oder einem Zusammenhang mit Vermisstenfällen laufen noch. Mehrere Medien hatten zuvor über den Fund am Dienstag berichtet.