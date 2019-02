Über 20 000 Pfandkisten gestohlen: Polizei schnappt Täter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wasserburg am Inn (dpa/lby) - Mühsam aber lukrativ: Ein Einbrecherduo hat in Oberbayern mehr als ein Jahr lang immer wieder Pfandkisten bei einem Supermarkt gestohlen - mit insgesamt 20 000 Stück erbeuteten sie einen hohen fünfstelligen Betrag. Am Sonntag war dann Schluss mit der Diebestour: Die beiden Männer im Alter von 37 und 44 Jahren wurden von Zivilpolizisten vor dem Markt in Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim) auf frischer Tat ertappt.

"Die Männer haben immer wieder beim gleichen Supermarkt zugeschlagen, der die Kisten in einem umzäunten Außenbereich gelagert hatte", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. "Meistens handelte es sich um Gemüse- und Fleischkisten, für die beispielsweise Markthallen Pfand zurückgeben. Vereinzelt waren vermutlich auch Getränkekisten und leere Flaschen dabei." Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Kisten jeweils mit größeren Gefährten wie einem Klein-Lkw weggefahren haben - bei ihrer Festnahme wurde ein Kleintransporter voller Pfandkisten beschlagnahmt. Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.