Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waren (dpa/mv) - Unbekannte haben innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal einen stationären "Blitzer" an der Müritz attackiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben die Täter in der Nacht zu Sonntag in Waren einen modernen Messanhänger mit roter Farbe und einer unbekannten Substanz beschmiert.

Das massive Geschwindigkeitsmessgerät, das der Landkreis angemietet hat, war an der vierspurigen Bundesstraße 192 unter einer Brücke geparkt. Das Messfenster sei inzwischen gereinigt und das Gerät wieder funktionstüchtig, wurde aber abgeholt und bisher nicht wieder am gleichen Standort aufgestellt. Es handele sich nicht um eine politische Tat. Solche Blitzer-Hänger müssen im Gegensatz zu mobilen Geräten nicht ständig von Mitarbeitern des Ordnungsamtes beaufsichtigt werden.

Erst vor wenigen Tagen hatten Unbekannte einen anderen stationären Blitzer an der B192 in Schloen, etwa vier Kilometer östlich von Waren angegriffen. Dieser sogenannte Starkasten war angefahren und verbogen worden. Die Täter seien noch flüchtig.