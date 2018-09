Spezialeinsatzkommando bei Waffennarr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wanzleben (dpa/sa) - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat bei einem 43-Jährigen in Wanzleben (Landkreis Börde) Waffen und Munition gefunden. Dem Mann war zuvor die Erlaubnis zum Besitz von Waffen entzogen worden, der Mann hatte alle eingetragenen Waffen abgegeben, wie die Polizei am Donnerstag in Haldensleben mitteilte. Es bestand aber der Verdacht, dass der Mann weitere Waffen unberechtigt besitzt. Am Mittwoch rückte das SEK bei dem 43-Jährigen an und durchsuchte Grundstück und Wohnräume. Die Beamten fanden dabei unter anderem eine Langwaffe mit aufgesetztem Zielfernrohr, einen Schalldämpfer, eine Pistole und zahlreiche Patronen. Alles wurde sichergestellt.