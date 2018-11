Mann entdeckt seine gestohlene Heckenschere online wieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wanzleben (dpa/sa) - Ein pfiffiger Mann aus Wanzleben in der Börde hat sein gestohlenes Werkzeug als Internet-Inserat wiedergefunden und dem Anbieter eine Falle gestellt. Der 47-Jährige vermisste nach einem Einbruch in seine Gartenlaube unter anderem einen Akkuschrauber und eine Heckenschere, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beides fand er auf einer Onlineplattform für Kleinanzeigen wieder, vereinbarte für Sonntag einen Abholungstermin - und holte die Polizei ins Boot.

Die stattete dann dem 31 Jahre alten Anbieter stellvertretend einen Besuch ab. Dort fanden die Beamten reichlich Diebesgut. Gegen den 31-Jährigen wird wegen Verdachts der Hehlerei ermittelt. Ob er auch für den Diebstahl verantwortlich ist, ist laut Polizei noch offen. Der Verdächtige behaupte, die Waren von jemand anderem bekommen und nicht gewusst zu haben, dass es Diebesgut sei. Der aufmerksame 47-Jährige hingegen bekam seinen Akkuschrauber und seine Heckenschere nach der Aktion sofort zurück.