Keksdieb wehrt sich mit Skateboard gegen Detektiv

Waltershausen (dpa/th) - Im Streit um potenzielles Diebesgut in Form zweier Keksrollen hat ein 18-Jähriger in Waltershausen (Landkreis Gotha) einen Ladendetektiv mit seinem Skateboard verletzt. Der junge Mann habe die Kekse im Wert von knapp zwei Euro am Donnerstagabend in seinen Rucksack gesteckt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Ladendetektiv habe ihn aber daran hindern können, das Geschäft zu verlassen. Dabei habe der 18-Jährige den Mann leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.