Bankeinbruch in Waltershausen misslingt: Täter flüchten

Waltershausen (dpa/th) - Mit einem versuchten Bankraub sind drei Männer in Waltershausen (Landkreis Gotha) gescheitert. Die Täter seien am Mittwoch in einen Nebenraum der Bank eingebrochen, teilte die Polizei in Gotha mit. Dort versuchten sie, einen Automaten aufzubrechen. Der Alarm löste eine Vernebelungsmaschine aus. Die Täter flüchteten unerkannt und fuhren mit dem Auto davon. Nach ersten Erkenntnissen vom Mittwoch konnten die Täter nichts erbeuten. Die Polizei suchte noch in der Nacht ohne Erfolg mit einem Hubschrauber nach ihnen. Die Beamten fahnden nach einem dunklen Auto mit Bad Hersfelder Kennzeichen.