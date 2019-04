Polizist nimmt in seiner Freizeit Einbrecher fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidekreis (dpa/lni) - In seiner Freizeit hat ein Polizist aus Walsrode im Heidekreis einen Einbrecher auf der Flucht festgenommen. Ein Mann hatte beobachtet, wie ein 61-Jähriger über die Terrassentür in sein Nachbarhaus eindrang. Der Zeuge folgte dem Eindringling ins Haus, woraufhin dieser die Flucht ergriff, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Rückweg von einem privaten Termin sah der 36 Jahre alte Polizist am Dienstag aus seinem Auto den Flüchtenden und seinen Verfolger. Der Beamte stieg aus, holte den Einbrecher ein und nahm ihn fest. Der 61-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen, er sei aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dass Polizisten in ihrer Freizeit aktiv werden, sei eher selten: "So viel Glück haben wir sonst nicht, dass uns die Einbrecher in die Arme laufen."