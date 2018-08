Betrunkene sticht auf Partner ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Walsrode (dpa/lni) - Eine 48-Jährige hat in Walsrode (Heidekreis) ihren Partner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Das 52 Jahre alte Opfer habe noch aus der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus flüchten können, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Beamte entdeckten den Mann später in seinem Wagen. Er war im Brustbereich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Frau wurde nach dem Vorfall in der Nacht auf Samstag zunächst festgenommen, aber schon am nächsten Tag entlassen. "Die Beteiligten standen zum Zeitpunkt des Geschehens unter Alkoholeinfluss", sagte der Polizeisprecher. Es werde nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.