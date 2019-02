Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stendal/Walsleben (dpa/sa) - Unbekannte haben am Dienstag im Landkreis Stendal gewaltsam ein Gehege für Damwild geöffnet. Laut Polizei entkamen etwa 20 bis 100 Tiere in einen angrenzenden Wald an der Landstraße bei Walsleben. Auf der Koppel waren auch Rinder, die der Besitzer aber schon wieder einfangen konnte.