Mann kann Taxi nicht bezahlen und landet im Gefängnis

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Eine nicht bezahlte Taxirechnung ist einem Mann in Waldshut-Tiengen am Hochrhein zum Verhängnis geworden. Der 26-Jährige hatte am Sonntag ein Taxi gerufen und konnte nach der Fahrt nicht bezahlen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Statt Geld bot er dem Fahrer - als Sicherheit - den Führerschein eines Verwandten an. Der Taxifahrer wurde daraufhin misstrauisch und fuhr mit dem Fahrgast direkt zur Polizei. Dort stellte sich heraus, dass der 26-Jährige wegen einer Straftat mit Haftbefehl gesucht wurde. Er kam in ein nahe gelegenes Gefängnis.