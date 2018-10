Spezialeinsatzkräfte überwältigen Mann mit Schusswaffe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldesch (dpa/lrs) - Ein 28-jähriger Mann mit einer Schusswaffe hat in Waldesch (Landkreis Mayen-Koblenz) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann habe psychische Probleme gehabt und sei schließlich überwältigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Dienstag. Spezialeinsatzkräfte hätten die Situation ohne Verletzte geklärt. Außerdem sei ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen.