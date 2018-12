Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldbrunn (dpa/lhe) - Unbekannte sind im Westerwald bei der versuchten Sprengung eines Bank-Geldautomaten gescheitert. Die Täter schaffen es in der Nacht zum Dienstag in Waldbrunn nicht, das eingeführte Gasgemisch zu entzünden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Auf ihrer Flucht warfen die Täter die Gasflasche in ein Gebüsch. In der Bank richteten sie einen Schaden von mindestens 15 000 Euro an.