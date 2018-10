Sexueller Übergriff auf 15-Jährigen: Verdächtige in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waghäusel (dpa/lsw) - Zwei Männer sollen am Sonntag in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) einen 15-Jährigen vergewaltigt haben. In der Wohnung eines der beiden 25 und 26 Jahre alten Verdächtigen nutzen sie vermutlich den betrunkenen Zustand des Minderjährigen aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen haben sie sich am Tattag kennengelernt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Am Montag wurden die beiden Männer einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.