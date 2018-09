Pferdehalter verweigert Kontrolle und verletzt Polizisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wackerow (dpa/mv) - Bei einer Auseinandersetzung mit einem Pferdebesitzer sind am Dienstag in Wackerow (Kreis Vorpommern-Greifswald) zwei Polizisten verletzt worden. Der 47-Jährige hatte sich zuvor einer Kontrolle seiner Pferde durch eine Amtstierärztin widersetzt, so dass diese die Polizei um Hilfe bat, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte. Das Veterinäramt habe nach einem Hinweis prüfen wollen, ob die Tiere art- und tierschutzgerecht gehalten werden.

Als die Polizisten auf dem Grundstück eintrafen, seien sie sofort vom Pferdehalter angegriffen, geschlagen und gewürgt worden. Durch Einsatz von Pfefferspray konnten die Beamten den Mann zurückschlagen. Danach habe der Angreifer die Untersuchung zugelassen.

Einer der Polizisten ist nun vorerst dienstunfähig. Gegen den Pferdehalter wird wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zum Ergebnis der amtlichen Kontrolle konnte die Polizei keine Angaben machen.