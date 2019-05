Direkt aus dem dpa-Newskanal

Volkmarsen (dpa/lhe) - Bei einem Streit zwischen mehreren Männern in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg-Kreis) ist ein 25-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe den Mann nach dem Vorfall am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestand nach ersten Informationen nicht. Polizisten nahmen nahe des Tatorts sechs Verdächtige fest. Laut ersten Zeugenaussagen soll darunter der Hauptverdächtige sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Eine Tatwaffe fanden die Ermittler zunächst nicht, laut Polizei trug keiner der Verdächtigen bei der Festnahme eine Waffe bei sich. Weitere Angaben zu den Verdächtigen konnte die Polizei am späten Mittwochabend nicht machen, da die Vernehmungen und die Feststellung der Identitäten noch nicht abgeschlossen war.

Zu dem Streit soll es gegen 18 Uhr gekommen sein. Wie genau es zu den Stichverletzungen kam, war zunächst unklar. Bekannte des 25-Jährigen hatten den Streit gesehen und die Polizei gerufen.