Frau vor Zug gestoßen: Ermittler setzen Vernehmungen fort

Voerde/Duisburg (dpa/lnw) - Nach dem tödlichen Stoß einer 34-Jährigen vor einen einfahrenden Zug in Voerde am Niederrhein setzt die Polizei am Dienstag ihre Ermittlungen fort. Die Vernehmungen in dem Fall seien noch nicht abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

Die 34-Jährige war am Samstag hinterrücks vor einen Zug gestoßen worden und gestorben. Der Täter soll sich der Frau zuvor wortlos von hinten genähert haben, erzählten Zeugen der Polizei. Der 28-Jährige Tatverdächtige sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Er soll die Frau heimtückisch und aus Mordlust ins Gleisbett vor die Regionalbahn Richtung Oberhausen gestoßen haben.