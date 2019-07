FKK-Badende heimlich fotografiert: Polizei nimmt Mann fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Vöhringen (dpa/lby) - Die Polizei hat in Schwaben einen Mann festgenommen, der heimlich Nacktbadende fotografiert hat. An einem FKK-Strand am Waldsee bei Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) machte der 38-Jährige mit einer in seinem Rucksack versteckten Kamera Bilder der Badegäste. Er werde sich nun unter anderem wegen Belästigung der Allgemeinheit und Beleidigung auf sexueller Grundlage verantworten müssen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Kamera beschlagnahmten die Beamten. Im Auto und in der Wohnung des Mannes stellten sie weitere Speichermedien und Fotoapparate sicher, die nun ausgewertet würden.