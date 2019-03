Direkt aus dem dpa-Newskanal

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Bei einer in einem Gebüsch in Villingen-Schwenningen am Sonntag gefundenen Leiche handelt es sich um einen 53 Jahre alten Mann. Er war seit Januar vermisst gemeldet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei erfroren. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Mann lebte laut Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und war am vergangenen Sonntag von Spaziergängern entdeckt worden.