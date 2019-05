Autoaufbrecher bedroht Familie mit Pistole

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nettetal (dpa/lnw) - Eine Familie ist im deutsch-holländischen Grenzgebiet bei Nettetal von einem Autoaufbrecher mit einer Pistole bedroht worden. Vater, Mutter und Sohn (15) hatten den Mann an ihrem Wagen erwischt. Auf der Flucht zielte er auch noch auf Zeugen, die die Verfolgung aufgenommen hatten. Der Mann entkam.

Die Familie war laut Polizei am Abend des Vatertags nach einem Radausflug zu ihrem Auto auf einem Waldparkplatz in Nettetal zurück gekehrt. Sie sahen den Unbekannten, der die Scheiben eingeschlagen hatte und gerade mit einem Rucksack inklusive etwas Bargeld und einem Taschenrechner fliehen wollte. "Der Familienvater versuchte, den Dieb festzuhalten. Dieser zog eine Waffe und richtete eine Pistole auf die Familie, die daraufhin flüchtete", so die Polizei in einer Mitteilung.

Die drei stoppten einen Wagen und baten die Insassen um Hilfe. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und folgten dem Unbekannten, der auf einem Roller davonraste. "Als der Rollerfahrer dies bemerkte, zielte er während der Fahrt mit der Waffe auf das verfolgende Fahrzeug, worauf die Zeugen die weitere Verfolgung aufgaben", teilte die Polizei mit. Die Fahndung - auch in Holland - blieb erfolglos.