17-Jähriger tötet 19-Jährigen beinahe mit Schraubenzieher

Viersen (dpa/lnw) - Mit einem Schraubenzieher hat in Viersen ein 17-Jähriger auf den Oberkörper eines zwei Jahre älteren Mannes eingestochen. Der 19-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr notoperiert werden musste, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Mönchengladbach mitteilten. Der Vorfall zwischen dem Deutschen syrischer Abstammung und dem verletzten Syrer ereignete sich laut Polizei gegen 14.00 Uhr. "Da aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, wurde eine Mordkommission eingerichtet, die die Ermittlungen aufgenommen hat."