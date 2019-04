Diebe durchbrechen Wand zwischen Eiscafé und Tabakladen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Viernheim (dpa/lhe) - Mit einem Umweg durch ein Eiscafé sind Einbrecher in Südhessen in einen Tabakladen eingestiegen. Sie hätten die Mauer zwischen den Geschäften durchbrochen, um an Tabakwaren, hochwertige Feuerzeuge, Spirituosen und Bargeld zu kommen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Dienstag mit. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Samstag und Dienstag in Viernheim (Kreis Bergstraße), der Gesamtschaden werde auf über 100 000 Euro geschätzt. Die Unbekannten hatten laut Polizei in einem Einkaufscenter zunächst ein Fenster des Cafés aufgebrochen, um im Anschluss ein Loch durch die Wand zwischen den Geschäften zu schlagen.