Unbeirrt nach Navi gefahren: zwei Schwerverletzte

Vettweiß (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist im Kreis Düren trotz mehrerer Verbotsschilder unbeirrt den Ansagen seines Navis gefolgt und nach einem Unfall schwer verletzt im Krankenhaus gelandet. Der 58-jährige Fahrer und sein Beifahrer waren nach Polizeiangaben vom Dienstag auf einer Bundesstraße in Vettweiß bei Düren unterwegs. Trotz Hinweis- und Verbotsschildern sowie Warn-Baken ließen sich die beiden in der Nacht zum Dienstag vom Navi-Kurs nicht abbringen und fuhren an einer Straßen-Baustelle in einen großen Splitthaufen. Dabei hob ihr Auto ab und wurde etwa 17 Meter weiter in einem anderen Splitthaufen geschleudert. Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.