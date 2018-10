Tresor aus Wand gerissen: 18 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Haldensleben (dpa/sa) - Einbrecher haben einen Wandtresor aus einem Einfamilienhaus bei Magdeburg gestohlen und einen Schaden von rund 18 000 Euro angerichtet. Die Täter durchstöberten am Montag das Haus in Niederndodeleben (Landkreis Börde) und rissen den Tresor komplett aus der Verankerung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es gelang ihnen, die schwere Beute unerkannt abzutransportieren. Die Beamten vermuten, dass sich eventuell Komplizen in einem Auto in der Nähe aufgehalten hatten und suchen nun Zeugen. Wer fremde Menschen zwischen 11 und 17 Uhr am Rebhuhnweg beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.