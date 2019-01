Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohenwarsleben (dpa/sa) - Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus haben Unbekannte Luftdruckwaffen und Munition erbeutet. Am Mittwoch hebelten die Täter die Hauseingangstür auf und drangen in zwei Keller ein, wie die Polizei am Donnerstag in Haldensleben mitteilte. Gestohlen wurden neben Sommerreifen und Werkzeug zwei Luftdruckgewehre, eine Luftdruckpistole sowie Munition.