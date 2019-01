Westen Niedersachsens: Falsche Polizisten versuchen es oft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Falsche Polizisten haben im vergangenen Jahr für ihre Betrugsmasche besonders häufig Bürger in Verden, Osterholz und Osnabrück ins Visier genommen. Dies legen Daten aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor. Eine Auswertung des internen Polizei-Erfassungssystems für die ersten elf Monate 2018 ergab demnach, dass im Bereich Verden und Osterholz 704 Anrufe von falschen Polizisten gemeldet wurden, in Osnabrück 498 und im Raum Cloppenburg/Vechta 325. Landesweit hat die Zahl der gemeldeten Vorfälle zugenommen. In den ersten elf Monaten 2018 waren es 3946, im gesamten Vorjahr lag die Zahl bei 2927. Die Trickbetrüger versuchen, durch Anrufe bei Senioren diese zur Herausgabe größerer Bargeldsummen zu bewegen.