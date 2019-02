Mann mit Gruselmaske und Messer überfällt Tankstelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Velden (dpa/lby) - Mit Gruselmaske und einem Messer bewaffnet hat ein Mann in Velden (Kreis Landshut) eine Tankstelle überfallen. Der Täter bedrohte die 19-jährige Kassierin am Dienstagabend mit einem Messer und ließ sie die Kasse öffnen, wie die Polizei mitteilte. Der Maskierte, der Englisch mit bayerischem Akzent gesprochen haben soll, nahm Geld aus der Kasse und floh dann zu Fuß in Richtung Stadtmitte. "Wir reden vielleicht von ein paar hundert Euro", sagte ein Polizeisprecher. Die Fahndung nach dem Flüchtigen, für die die Polizei auch einen Hubschrauber einsetzte, blieb in der Nacht zunächst erfolglos. Der Täter trug laut Beschreibungen der Kassierin eine weiße Maske mit einem zum Schrei aufgerissenen Mund, wie sie aus der Horrorkomödie "Scary Movie" bekannt ist.