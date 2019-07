Schlag gegen kriminelle Clans: Polizei prüft Shisha-Bars

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Velbert (dpa/lnw) - Bei Razzien gegen Clankriminalität haben Polizei, Zoll und Ordnungsbehörden in der Nähe von Düsseldorf erneut Spielhallen, Shisha-Bars und Gaststätten durchsucht. Fahnder überprüften in der Nacht zu Samstag in Velbert und Heiligenhaus (Kreis Mettmann) insgesamt acht Räumlichkeiten, die kriminellen Gruppen als Treffpunkte und Rückzugsorte dienen sollen und daher schon länger im Focus der Überwachung stehen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. 70 Menschen wurden kontrolliert. Sie seien vermutlich kriminellen Clans zuzuordnen oder stünden ihnen nahe, hieß es.

Zollbeamte stellten 13 Kilo unversteuerten Shisha-Tabak sicher. Zudem wurden 23 Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Es gab drei Strafanzeigen. Aus dem Einsatz habe die Polizei weitere wichtige Erkenntnisse über kriminelle Strukturen gewonnen.

Die Maßnahme stand den Angaben nach im Rahmen der landesweiten "Null-Toleranz-Strategie" der Behörden. Bereits im März hatte es in einschlägigen Lokalen im Kreis Mettmann Kontrollen gegeben. Der stetige Druck habe bei den Tatverdächtigen wohl Wirkung gezeigt: Es gibt inzwischen weniger und geringere Beanstandungen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Razzien seien geplant.