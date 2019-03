Mann lebensgefährlich verletzt: Haftbefehl gegen 21-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Vechta (dpa/lni) - Nachdem ein Mann in Vechta durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde, ist gegen einen 21-Jährigen wegen versuchten Totschlags Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. Das Amtsgericht Vechta sei dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt. Der Syrer sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am späten Freitagabend kam es nach Angaben der Polizei zwischen drei Männern zu einer Auseinandersetzung. Ein 21 Jahre alter Mann soll bei dem Streit auf das am Boden liegende 33 Jahre alte Opfer eingestochen haben. Danach seien der 21-Jährige und ein 19-Jähriger zu Fuß vom Tatort geflüchtet. Die Polizei nahm sie aber kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts fest. Der 21-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.