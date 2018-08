Polizei fasst junge Serienstraftäter aus Uslar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Uslar (dpa/lni) - Drei junge Männer aus Uslar im Solling sollen serienweise Straftaten begangen haben. Dem Trio, das nach einem mutmaßlichen Raubüberfall in Göttingen gefasst wurde, werden unter anderem Einbrüche, Sachbeschädigungen und Brandstiftungen zur Last gelegt. Die 16 bis 19 Jahre alten Verdächtigen sollen unter anderem in mehrere Sport- und Vereinsheime in Uslar und Umgebung eingebrochen sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Außerdem hätten sie einen Baumarkt, das Gymnasium Uslar und ein Restaurant heimgesucht. Zudem werden ihnen Brandstiftung in einer Grundschule und Farbschmierereien vorgeworfen.

In Göttingen soll das Trio in der Nacht zum 14. August einen Kiosk überfallen haben. Dabei bedrohten sie laut Polizei einen Angestellten, verletzten einen Zeugen und raubten Geld und Zigaretten. Bei der anschließenden Fahndung wurde das Trio gefasst. Seither laufen die Ermittlungen.