Verlorenes Gebiss überführt Dieb in Ulm

Ulm (dpa) - Ein verlorenes Gebiss hat einen Dieb in einer Ulmer Monteurunterkunft überführt. Der 37 Jahre alte Mann sei neu in der Unterkunft gewesen und habe sich in der Nacht zum Samstag mit seinen Mitbewohnern betrunken, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach dem Gelage habe er sich aufgemacht, um die Taschen der anderen Männer zu durchsuchen. Der 37-Jährige habe dabei unter anderem drei Handys und etwa 300 Euro Bargeld gestohlen - aber auch sein Gebiss verloren.

Dies fand einer seiner Mitbewohner am Morgen nach der durchzechten Nacht in seiner Tasche und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden bei dem noch schlafenden Mann einen Großteil des Diebesguts. Er muss sich nun wegen mehrfachen Diebstahls verantworten. Außerdem ist der Dieb laut Polizei seinen Schlafplatz und seine neue Arbeitsstelle los.