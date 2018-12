Flüchtiger Häftling klaut Süßigkeiten und fliegt auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ulm (dpa/lsw) - Ein flüchtiger Häftling hat in einem Ulmer Supermarkt Süßigkeiten geklaut und ist so der Polizei ins Netz gegangen. Der 41-Jährige habe sich im offenen Vollzug befunden und sei am Samstag nicht zum vorgeschriebenen Zeitpunkt ins Gefängnis zurückgekehrt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ihm sei bereits gefahndet worden, als Supermarkt-Angestellte bei der Polizei einen renitenten Süßigkeitendieb meldeten. Der 41-Jährige war demnach aggressiv und schlug einem der Mitarbeiter ins Gesicht. Auch nach den Beamten habe er geschlagen und sie beleidigt. Später habe sich herausgestellt, dass es sich um den Flüchtigen handle.