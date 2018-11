Unbekannte versuchen Fernseher von Lastwagen zu stehlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Uhrsleben (dpa/sa) - Diebe haben an der Autobahn A2 die Planen eines Lastwagens aufgeschlitzt und versucht, Fernseher zu stehlen. In der Nacht zum Freitag habe der Fahrer des Lastwagens auf dem Autohof Uhrsleben noch geschlafen als die Diebe zuschlugen, teilte die Polizei am Freitag mit. Mehr als 20 Fernseher konnten die Unbekannten von der Ladefläche entwenden. Nachdem der Fahrer den Diebstahl am Morgen gemeldet hatte, fand Polizisten die Fernseher hinter einer Leitplanke. Offenbar wurden die Diebe bei ihrer Tat überrascht. Der Schaden beträgt etwa 20 000 Euro.